Fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

Nur Banu Aras
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Düşen F-16'da Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Balıkesir'de 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, bilgilendirme toplantısında, Türk hava sahasının kontrol ve güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını, radarlarda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarla alarm reaksiyon görevleri icra edildiğini belirtti. 25 Şubat’ta da F-16’ların sınırda tespit edilen bir radar izi üzerine kalktığı kaydedildi: “25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun, uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.”



