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POLİTİKA

Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altı muhalefet partisinin toplantıları ile ilgili konuştu. "Biz, Türkiye’yi geliştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz." diyen Oktay, "Muhalefet ise bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtme yönünde beyhude bir çaba içerisindedir. CHP’si, HDP’si, İYİ Partisi her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep’te şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

‘HERGÜN BAŞKA BİR TİYATRO SERGİLİYORLAR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her gün Türkiye’yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini verdiklerini belirterek, "Muhalefet ise bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtme yönünde beyhude bir çaba içerisindedir. CHP’si, HDP’si, İYİ Partisi her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir. Senaryoları yuvarlak masa etrafında toplandıkları o suni toplantılarda mı yazıyorlar, gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, rüyalarında mı görüyorlar bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki milletimiz bu oyunlara gelmez. İşte Enerji Bakanlığımız açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun evini ziyaret edip, elektiriği kesik diye lanse ettiği vatandaşın aslında elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı" dedi.

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‘PKK’NIN DAĞ KADROSUNDAN ELİ KANLI TERÖRİSTİ İŞE SOKMUŞLAR’

Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddettiğini ancak PKK’nın dağ kadrosundan eli kanlı teröristi getirip belediyede işe soktuklarını söyleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddediyordu. Gördünüz PKK’nın dağ kadrosundan eli kanlı teröristi getirip Belediye’de işe sokmuşlar. Muhalefetin kendi söylediği yalanına inanan patolojik hali, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'mitomani' hastalıklarının gittikçe nüksettiğini gösteriyor. Şifayı mübarek ramazan vesilesiyle doğrulukta bulmalarını diliyorum. Yüzyıllardır ticarette güvenin, sosyal hayatta eminliğin ve dik duruşun simgesi olmuş Gaziantep’ten kendilerine çağrıda bulunuyorum. Artık sahtelikten kurtulup, milletin gerçeklerini kabul edin. Anadolu’nun irfanını, insanımızın ferasetini hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza 3-5 kendini bilmezin savurduğu tehditler ve çırpınışlar; kendilerini bekleyen siyasi hezimetin farkında oldukları içindir. Milletin iradesiyle seçtiği, dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımızı kimse hadsiz şekilde diline dolayamaz, adını ağzına alamaz. Bu hadsizliği de kesinlikle sineye çekmiyoruz'' ifadesini kullandı.

‘YARGININ KARARINA HER KURUM SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR’

Fuat Oktay, Gezi parkı davası sanıkları ve Osman Kavala hakkında verilen kararla ilgili, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bağımsız yargının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Oktay, "Türkiye bir hukuk devletidir ve bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden, dışarıdan herkes ve her kurum saygı duymak zorundadır. Biz milletimizin değerlerinin hiçe sayılmasına ve kandırılmasına asla müsâmaha göstermedik, göstermeyiz. 20 yıldır nasıl milletimizle gönül gönüle, yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de yine bu şekilde birlik, beraberlik içinde yürüyeceğiz’’ diye konuştu.

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