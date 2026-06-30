Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Fuhuş partisinde tanıdık simalar

Fuhuş partisinde tanıdık simalar

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Murat Ongun, Hüseyin Köksal.
Murat Ongun, Hüseyin Köksal.

İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren psikolog Reyhan Küçükyeğen, dikkat çekici iddialarda bulundu. Bir fuhuş partisinde İBB soruşturmasından tutuklu Murat Ongun ve Hüseyin Köksal’ı gördüğünü belirten Küçükyeğen, Ongun ve Köksal’ın kendilerini estetik doktoru olarak tanıttıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski İBB Sözcüsü ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geçti. Şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Berdan Mardini gibi magazin dünyasının tanınmış birçok isminin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklanan Psikolog Reyhan Küçükyeğen, savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti. Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, kullanılan ortamda dahi bulunmadığını savunan Küçükyeğen, devamında İBB sanıkları Murat Ongun ve Hüseyin Köksal’dan söz etti.

'ESTETİSYENİZ' DEMİŞLER

Ongun ve Köksal ile İstanbul’da lüks otel ve rezidanslarda organize edilen uyuşturucu ve fuhuş partilerini yönettiği iddiasıyla daha önce tutuklanan “Mama Gönül” kod adlı Gülşah Rojin Demir’i tanıdığını söyleyen Küçükyeğen şöyle konuştu: “Gönül kod adlı kişiyle 5 yıl önce tanıştım. Beni bir yemeğe davet etmişti. Yemekte Melisa Gadiş ve ismini şu an hatırlayamadığım bir mimar vardı. Gönül, Zorlu AVM yakınında bir arkadaşı olduğunu söyleyip oraya gitme teklifinde bulundu. Bu teklif karşılığında herhangi bir hediye veya para almadım. Yandaki binaya geçtiğimizde içeride Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve ismini hatırlamadığım renkli gözlü, gözlüklü biri daha vardı. Murat Ongun ve Hüseyin Köksal kendilerini doktor olarak tanıttı. Estetisyen olduklarını ifade ettiler. Ben burada fuhuş amaçlı bulunmadım. Diğer kadınların ne amaçla geldiğini bilmiyorum.”




#CHP
#Fuhuş
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Memur zammı yüzde 13,94 olursa yeni maaşlar ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve doktorun temmuz zammında son hesap