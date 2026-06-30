Fuhuş partisinde tanıdık simalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski İBB Sözcüsü ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geçti. Şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Berdan Mardini gibi magazin dünyasının tanınmış birçok isminin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklanan Psikolog Reyhan Küçükyeğen, savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti. Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, kullanılan ortamda dahi bulunmadığını savunan Küçükyeğen, devamında İBB sanıkları Murat Ongun ve Hüseyin Köksal’dan söz etti.

Ongun ve Köksal ile İstanbul’da lüks otel ve rezidanslarda organize edilen uyuşturucu ve fuhuş partilerini yönettiği iddiasıyla daha önce tutuklanan “Mama Gönül” kod adlı Gülşah Rojin Demir’i tanıdığını söyleyen Küçükyeğen şöyle konuştu: “Gönül kod adlı kişiyle 5 yıl önce tanıştım. Beni bir yemeğe davet etmişti. Yemekte Melisa Gadiş ve ismini şu an hatırlayamadığım bir mimar vardı. Gönül, Zorlu AVM yakınında bir arkadaşı olduğunu söyleyip oraya gitme teklifinde bulundu. Bu teklif karşılığında herhangi bir hediye veya para almadım. Yandaki binaya geçtiğimizde içeride Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve ismini hatırlamadığım renkli gözlü, gözlüklü biri daha vardı. Murat Ongun ve Hüseyin Köksal kendilerini doktor olarak tanıttı. Estetisyen olduklarını ifade ettiler. Ben burada fuhuş amaçlı bulunmadım. Diğer kadınların ne amaçla geldiğini bilmiyorum.”