Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde 22 yaşındaki Naci G., henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.45 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi.
- Edinilen bilgiye göre, günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı
Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.