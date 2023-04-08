Gazeteci Buket Aydın: Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş

Buket Aydın
Haftalık programında gündemi değerlendiren Haber Et internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve sunucusu Buket Aydın, sırf 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmedikleri' gerekçesiyle kendi tabiriyle 'sözüm ona basın özgürlüğü isteyen bir takım kendini bilmez' tarafından linç edilmeye çalışıldığını belirterek duruma sert tepki gösterdi.
Aydın,
"Gözünüze perde inmiş, dönem dönem birçok insanı linç ediyorsunuz. Sözüm ona özgür basın ve demokratik toplum isteyen tiplerin Tayyip Erdoğan eleştirilmiyor diye veya Kılıçdaroğlu'na en ufak bir eleştiri oldu diye bu şekilde bizi baskıya maruz bırakması kadar iğrenç bir şey yok"
dedi.
'Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim'
'Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim'
"Ben tarafsızım"
diyen Buket Aydın konuşmasına şöyle devam etti:
"Ben sayın Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi "şu partiye oy vereceğim" de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?"
''Erdoğan gitsin gerekirse HDP gelsin' ben buna hayır diyorum'
''Erdoğan gitsin gerekirse HDP gelsin' ben buna hayır diyorum'
Bu zihniyetle ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Gözünüze perde inmiş. Sayın Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik gelsin. FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum. Ben buna hayır diyorum."
Buket Aydın son olarak,
"Sorduğum soruların cevabını vatandaşlar da merak ediyor"
dedi.
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#Recep Tayyip Erdoğan
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