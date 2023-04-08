Gazeteci Buket Aydın: Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş

"Ben sayın Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi "şu partiye oy vereceğim" de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?"