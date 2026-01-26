Yeni Şafak
Gazeteci Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' gözaltına alındı

26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Avukat Uğur Poyraz, müvekkili Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı bildirildi. Avukatı Uğur Poyraz, Kabaş’ın kendisini arayarak gözaltına alındığını söylediğini ve Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne geçtiğini açıkladı. Kabaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bilgiyi, Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz paylaştı.

Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini, bunun üzerine Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne doğru yola çıktığını belirtti.

'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' gözaltı

Gözaltı kararının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği öğrenildi.

Sedef Kabaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X platformunda yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındı.



