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YEREL GÜNDEM

Gazi şehirli atletler Türkiye U20 Şampiyonası'na damga vurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün kadın atletleri, Türkiye U20 Şampiyonası’na performanslarıyla damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gazi şehirli atletler Türkiye U20 Şampiyonasına damga vurdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün kadın atletleri

“Spor Dostu Kent” düsturundan hareketle Gaziantepli gençlere sporu sevdirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye U20 Şampiyonası’nda kadın atletleriyle göz doldurdu. 28-30 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da organize edilen şampiyonada 4x400 metre bayrak yarışında büyükşehir spor kulübü adına piste çıkan Neslihan Toktaş , Hatice Kılıç, Safiye Çiçek ve Yağmur Alkan’dan oluşan bayrak takımı, 4 dakika 46 saniye 62 saliselik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına ter döken Hatice Kılıç bireyselde bin 500 metre branşında elde ettiği 4 dakika 46 saniye 62 saliselik derecesiyle Türkiye üçüncülüğüyle Gazi şehirlilerin gurur kaynağı olurken Safiye Çiçek de 800 metre branşında 2 dakika 16 saniye 38 saliselik performansıyla Türkiye üçüncülüğünü kazanarak ulusal arenada Gaziantep’in göğsünü kabarttı.

Yarışma sonrasında kentte 7’den 70’e herkese spor kültürünü aşılayan Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarı da önemli pay sahibi olduğunu ifade eden Gazi şehirli atletler, Gaziantep’e dereceyle dönmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

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