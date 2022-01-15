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GAZİANTEP

Gaziantep'te acı olay: 10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te 10. kattaki evlerinin pencere kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek toprak zemine çakılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Erlale, hastanede can verdi.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep haberleri: 10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Olayın yaşandığı bina.

Gaziantep’teki olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 12 katlı apartmanda dün gece saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre evin oturma odasının pencere kenarında oturan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Ahmet Erlale, birden dengesini kaybetti. Dengesini kaybederek aşağıya düşen talihsiz çocuk, sitenin otoparkındaki toprak zemine çakıldı. Ağır yaralanarak kanlar içerisinde kalan çocuğun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, küçük Ahmet’i ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi.

Polis ekiplerinin Ahmet’in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

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