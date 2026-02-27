Gaziantep’ten Halep’e kardeşlik köprüsü

Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, 8 Aralık 2024’te Suriye’de yaşanan zaferin ardından daha da güç kazandı. Gaziantep ile Halep arasında imzalanan “Kardeş Şehir” protokolü, savaş yıllarında büyük yıkıma uğrayan Halep’in yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkı sundu. Esed rejimi döneminde harabeye dönen şehir, Türkiye’nin desteği ve yerel iş birlikleriyle toparlanma sürecine girerken, Türkiye’den gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sayısı 600 bini aştı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı, Tel Rıfat’a yerleştirilen aileleri ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ülkelerine dönen Suriyelilerle bir araya gelerek Gaziantep’te geçirdikleri yıllara dair hatıralarını dinledi. Geri dönüş sürecinin insani boyutuna dikkat çeken Şahin, Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için seferber olacaklarını ifade etti.

EĞİTİM YENİDEN GÜÇLENECEK

Halep’te kullanılmak üzere 5 otobüs hibe ettiklerini belirten Şahin, “Ulaşım konusunda bazı sıkıntılar var. Teknik ekiplerimiz ve mühendislerimiz burada birlikte çalışıyor. Allah’ın izniyle kısa sürede burayı eski haline döndüreceğiz. Evlerin kısa sürede yaşanabilir hale gelmesi için Kızılay’la birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Suriyeli çocukların Gaziantep’teki okullarda eğitim gördüğünü hatırlatan Şahin, iki ülkenin eğitim bakanlıklarının okulların inşası konusunda birlikte çalışacağını söyledi.

TÜRKÇE ORTAK DİLİMİZ

Halep Vali Yardımcısı Mahmut eş Şeyhadi ise Suriyeliler ile Türkler arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bugün Türkçe konuşarak iletişim kuruyoruz. Halep ve İstanbul arasında bir bağ kuruluyor. Sizler bu insanların geri dönmesine ve hayata yeniden tutunmasına vesile oluyorsunuz. Bu çocukların Türkçe konuşması kardeşliğimizin bir simgesidir.” Ziyarette kapsamında İslam tarihinin en eski ve büyük camilerinden biri olan Halep’teki Zekeriya Camii de yerinde incelendi. Türkiye’nin desteğiyle restore edilen ve iç savaş yıllarında ağır tahribat gören caminin Ramazan sonrası ibadete açılacağı bildirildi.







