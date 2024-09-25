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'Irkçı saldırı'yla ilgili dikkat çeken detay: Suriyeli çocuğu kim, neden öldürdü?

'Irkçı saldırı'yla ilgili dikkat çeken detay: Suriyeli çocuğu kim, neden öldürdü?

Esmanur Tuna Sarraç
11:1525/09/2024, بدھ
G: 25/09/2024, بدھ
Yeni Şafak
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Gaziosmanpaşa'da hayatını kaybeden Suriyeli çocuğa saldırı olayında 5 şüpheli gözaltına alındı
Gaziosmanpaşa'da hayatını kaybeden Suriyeli çocuğa saldırı olayında 5 şüpheli gözaltına alındı

21 Eylül tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada maskeli kişiler tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif Davvara soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Beş şüphelinin gözaltına alındığı 'Irkçı saldırı' olarak nitelendirilen olayın asıl nedeni belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen olayın
'intikam'
saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili
beş şüphelinin gözaltına alındığını, iki ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği
açıklandı.
15 yaşındaki Abdullatif'in tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenildi

Tekstil fabrikasında çalışıyordu

Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Davvara'nın annesi ve kardeşlerinin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesini kaybettikten sonra amcası Mustafa Davvara'nın yanına Gaziosmanpaşa’ya taşınan gencin, tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Davvara'nın saldırıya uğradığı parkta daha önce de ırkçı saldırıların gerçekleştiği iddia edildi

Maskeli saldırganlar 12 el ateş etti

Davvara'nın saldırıya uğradığı sırada yanında olan arkadaşlarının ifadelerinde ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki saldırganın da siyah giyindiği ve kask taktığı tespit edildi. Parkta arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan genç,
12 el ateş açılması sonucu
hayatını kaybetti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Davvara'nın parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak gelen ve
kafalarında kask olan iki kişinin
silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, olayı gerçekleştiren
K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin
ele geçirildiği bilgisi verildi.

Saldırıda 'intikam' detayı

Şüphelilerin maktul ile
geçmişte kavga ettikleri,
olayın
intikam
saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü, konuyla ilgili
'kasten öldürme'
suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kimseyle sorunu yoktu

Amca Mustafa Davvara, yeğeni Abdullatif'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını aktardı.

"Yeğenim masumdu. Kimseye bir zararı yoktu. Sadece arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Onu bu şekilde kaybetmek bizim için çok acı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."






#suriyeli
#Irkçı Saldırı
#cinayet

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