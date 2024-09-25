Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Davvara'nın parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak gelen ve

kafalarında kask olan iki kişinin

silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, olayı gerçekleştiren

K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin