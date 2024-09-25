21 Eylül tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada maskeli kişiler tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif Davvara soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Beş şüphelinin gözaltına alındığı 'Irkçı saldırı' olarak nitelendirilen olayın asıl nedeni belli oldu.
Tekstil fabrikasında çalışıyordu
Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Davvara'nın annesi ve kardeşlerinin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesini kaybettikten sonra amcası Mustafa Davvara'nın yanına Gaziosmanpaşa’ya taşınan gencin, tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenildi.
Maskeli saldırganlar 12 el ateş etti
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı
Saldırıda 'intikam' detayı
Kimseyle sorunu yoktu
Amca Mustafa Davvara, yeğeni Abdullatif'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını aktardı.
"Yeğenim masumdu. Kimseye bir zararı yoktu. Sadece arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Onu bu şekilde kaybetmek bizim için çok acı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."