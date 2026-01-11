Gece kulüplerine uyuşturucu baskını

İstanbul’da ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sahibi ve işletme müdürü tutuklanan Bebek Otel’in de aralarında bulunduğu 7 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı baskınlarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçları yönünden inceleme başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda gece saatlerinde İstanbul genelinde 7 ayrı işletmeye eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda 6 işletmede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 işletmede ise Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görev aldı. Aramalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen likit ve artık maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirildi. Operasyon düzenlenen işletmelerden birinin Bebek’te bulunan Bebek Otel olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 narkotik polisinin katılımıyla İstanbul’daki çeşitli gece eğlence mekânlarında da aramalar gerçekleştirildi.

KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Baskın yapılan işletmeler arasında “Klein Phönix” adlı gece kulübünün de yer aldığı belirtildi. Bu mekâna yönelik operasyonda işletmeci Burak Fahri Yön ile mesul müdür Ayşe Tarım gözaltına alındı. Aramalarda extacy hap, kokain ve likit esrar ele geçirildiği, maddelerin kriminal incelemeye gönderildiği kaydedildi. Öte yandan operasyon sırasında oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önce aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Melisa Şahin’in ise yeniden gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi.







