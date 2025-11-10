Gelen tebligatla şok geçirdi: Hiç gitmediği turistik bölgelerde trafik cezası yedi

"Bana gelen tebligatta ücretli otoyola girdiğim ama ücret ödemediğim belirtiliyor. Ben Sivas’ta ikamet etmeme rağmen İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı ücretli geçişlerinden ücret ödemeden geçtiğim için ceza belgesi geldi. Mecburen ödemeyi yaptım, şimdide itirazımı yapacağım. 2024 yılının 7. ve 8. aylarında bu geçişlerin yapıldığı belirtilmiş. Bu tarihlerde ben Sivas’taydım. Hayretler içerisindeyim. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Küçük bir miktar geldi ama büyük bir miktarda gelebilirdi. Bu hatalar ödeyemeyecek gücü olanları mağdur edebilir"