Gençlere kimse parmak sallayamaz

28 Şubat darbesinin yıl dönümünde iftarda gençler ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu ülke sizin öz vatanınızdır. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, muamelesi parya muamelesi yapamaz” dedi.

BU YIL RAMAZAN BİR BAŞKA

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın zengin, manevi atmosferinin bu yıl bir başka yaşandığını belirterek, “İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor" diye konuştu. Siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Siyasetçi olarak bundan onur duydum. Şahsım için bu anlamlı günde bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

MİLLETİN İSTİKBALİSİNİZ

Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınların teminatı. Siz, bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni Türkiye büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda çok önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, heyecanla, tutkuyla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız.

SİZE KİMSE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPAMAZ

Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz her biriniz bu milletin öz ve öz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, muamelesi parya muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi topraklarınızda kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz.

NİFAKA İZİN VERMEYİN

Eski Türkiye'nin imtiyazlılarının çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin hayallerinizle aranıza girmesine lütfen izin vermeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çok çetin mücadeleler neticesinde elde ettiğimiz ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı rica ediyorum. Sizden, size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı özellikle istirham ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum."







