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Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

22:105/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru
açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.


18 yaşından küçük öğrenciler

Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar kefaletname hazırlatması şartı aranıyor. Kefaletnameler Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.


#burs
#kredi
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