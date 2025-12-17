Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır hattında

20:3517/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bayraktaroğlu, üs bölgelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.
Bayraktaroğlu, üs bölgelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Malatya ve Kilis’i ziyaret etti. Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları Malatya’da 2’nci Ordu Komutanlığı ve Kilis’te 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri olan Çıldıroba Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla birlikte Malatya’da 2’nci Ordu Komutanlığı ve Kilis’te 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri olan Çıldıroba Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Malatya ve Kilis’i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları Malatya’da 2’nci Ordu Komutanlığı ve Kilis’te 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri olan Çıldıroba Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



#Kilis
#Malatya
#Genelkurmay Başkanı
#Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 1000 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Hangi kadroları kapsıyor, şartlar belli oldu mu? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülakatsız personel alımı son gelişmeler