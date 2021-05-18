Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.
Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel’e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/z5KyG34TOU
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel’e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/z5KyG34TOU— TSK (@TSKGnkur) May 18, 2021