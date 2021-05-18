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ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüştü.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABDli mevkidaşı Milley ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (sağda), ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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