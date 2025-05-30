Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giresun'da Burak U.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tamzana Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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