Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

17:1730/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Giresun'da Burak U.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tamzana Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.


İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

#giresun
#dere
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı