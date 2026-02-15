Giresun’da "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Festivalle ilgili bilgi veren Kümbet Dağ Evleri Genel Müdürü Durmuş Coşkun, Kar Festivali’nin beklediklerinden daha büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl kar festivalinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Giresun’un en önemli yaylası olan bin 800 rakımlı Kümbet Yaylası’nı daha fazla ön plana çıkarmak için her yıl bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yerli ve yabancı yaklaşık 3 binden fazla katılımcı var. Giresun ve bölgemiz yaylaları içerisinde önemli bir yere sahip olan yaylalarımızın kış turizmine de katkı sağlayacağına inandığımız festivalimizi önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.