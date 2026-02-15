Yeni Şafak
Giresun’da "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

17:4215/02/2026, Pazar
Kümbet yaylası beyaza büründü, festivalle şenlendi
Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası’nda düzenlenen "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Giresun’da yazın binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kümbet Yaylası bu defa Kar Festivali ile renklendi.

Kümbet Yaylası’nın Koçkayası mevkiinde düzenlenen Kar Festivali’ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi katıldı. Festivalde karlı parkurda off road gösterileri izleyenleri heyecanlandırırken, vatandaşların da kızakla, kanolarla kaymaları renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havada üşüyenler ise, pancar çorbası içip, müzik eşliğinde kar üzerinde horon oynayarak ısındı.

Festivalle ilgili bilgi veren Kümbet Dağ Evleri Genel Müdürü Durmuş Coşkun, Kar Festivali’nin beklediklerinden daha büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl kar festivalinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Giresun’un en önemli yaylası olan bin 800 rakımlı Kümbet Yaylası’nı daha fazla ön plana çıkarmak için her yıl bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yerli ve yabancı yaklaşık 3 binden fazla katılımcı var. Giresun ve bölgemiz yaylaları içerisinde önemli bir yere sahip olan yaylalarımızın kış turizmine de katkı sağlayacağına inandığımız festivalimizi önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



#Giresun
#Kar Festivali
#sahne
#Kümbet Yaylası
