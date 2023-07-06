Suruç Kümbet Evleri evlenenlerin gözdesi oldu

Tamamen güneşte kurutulmuş kerpiçlerden inşa edilen Suruç Kümbet Evleri, kendisine has özellikleriyle Harran, Trullo, Clochán gibi konik kubbeli evlerden ayrılmakta. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, son 40-50 yıldır ovadaki kırsal yerleşmenin hakim mesken tipini oluşturduğunu dile getirerek, “Zaman içerisinde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hidrografik değişikliklerin bir sonucu olarak azalmaya başlamış ve bu yapılaşmalar terk edilmiş. Akabinde GAP sulama suyunun Suruç Ovası’na bırakılmasıyla, tarım ve ekonomi canlanmış olup, kente göç eden vatandaşlarımız yaşadıkları bölgelere geri dönmüş, deforme olan kerpiç evlerini onarmak yerine betonarme yaptılar” dedi.