Suruç Kümbet Evleri evlenenlerin gözdesi oldu

Kümbet Evler
Tamamen güneşte kurutulmuş kerpiçlerden inşa edilen Suruç Kümbet Evleri, kendisine has özellikleriyle Harran, Trullo, Clochán gibi konik kubbeli evlerden ayrılmakta. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, son 40-50 yıldır ovadaki kırsal yerleşmenin hakim mesken tipini oluşturduğunu dile getirerek, “Zaman içerisinde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hidrografik değişikliklerin bir sonucu olarak azalmaya başlamış ve bu yapılaşmalar terk edilmiş. Akabinde GAP sulama suyunun Suruç Ovası’na bırakılmasıyla, tarım ve ekonomi canlanmış olup, kente göç eden vatandaşlarımız yaşadıkları bölgelere geri dönmüş, deforme olan kerpiç evlerini onarmak yerine betonarme yaptılar” dedi.
ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ
İlçenin tarihi dokusunu korumak, kültürel mirasına sahip çıkmak adına kaymaklık olarak Suruç Kümbet Evleri’ni vatandaşların ziyaretine açtıklarını belirten Güneş, “İlçemizde bulunan kırsal bölgelerdeki kümbet evlerinin de bakım ve onarım noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız çalışmalar sonrasında Suruç Kümbet Evleri vatandaşların ve tur şirketlerinin ilgi odağı oldu. Özellikle son zamanlarda genç çiftler evliliğe ilk adımını çiftler kümbet evlerde nikah kıyarak, dünyaevine giriyor” ifadelerini kullandı.