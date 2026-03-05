Giresun’un gözde yaylasında kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Giresun’un yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yaylalarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle bazı evler tamamen kar altında kaldı.
Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda kar kalınlığının 2 metreyi aşması üzerine bölgede ziyaretçilerin ulaşım sorunu yaşamaması adına önlemler artırıldı.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ana arter yollar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sürekli temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşların yiyecek, içecek, yakacak ve ulaşım ihtiyaçlarına öncelik verildiği bildirildi. Ayrıca ekiplerin, yoğun kar nedeniyle yollarda yaşanabilecek mahsur kalma olaylarına karşı da teyakkuz halinde beklediği belirtildi.