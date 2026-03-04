Yeni Şafak
Adana’da kar sürprizi: Tufanbeyli beyaza büründü

11:094/03/2026, mercredi
IHA
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Evlerin çatıları, araçlar ve yolların karla kaplandığı ilçe beyaza büründü. 

Bu yıl ilçede kar yağışının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğu belirtilirken, vatandaşlar sık sık etkili olan yağışların bölgeyi tamamen beyaz örtüyle kapladığını ifade etti.

Ortaya çıkan masalsı manzaralar vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar yağışıyla birlikte doğada muhteşem bir görüntü oluştu.Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini bildirerek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

#Adana
#Tufanbeyli
#kar
