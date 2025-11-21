Gökbey için geri sayım başladı: Hava ambulansı görevine hazır

Gökbey, hava ambulans filosuna katılıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey için açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "2026 yıl sonu itibarıyla, yerli ve millî Gökbey helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak" dedi.
Türkiye, acil sağlık hizmetlerinde milli imkanlarla geliştirilen yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey helikopteri artık hava ambulans filosuna katılıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli ve millî Gökbey helikopter ambulanslarının 2026 yıl sonu itibarıyla görev başında olacağını duyurdu.
