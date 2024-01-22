AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismini açıklayan AK Parti'de ilçe adaylarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının Çarşamba günü ATO Congresium'da yapılması planlanıyor. Peki ilçelerde belediye başkan adayları kimler olacak?

Keçiören'de Altınok'tan boşalacak koltuk için İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın aday olması bekleniyor. Özcan'dan sonra ise en güçlü adayların eski Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal olduğu belirtildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan





Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya'ya ise, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın aday yapılabileceği ifade edildi. 1983 doğumlu Kalkan, hem uluslararası ilişkiler hem de hukuk fakültesi mezunu. AK Parti, CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istiyor.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan

"EFSANE BAŞKAN"IN ADI GEÇİYOR

Altındağ'da ise, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı aynı zamanda eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin adı geçti. Üç dönem Altındağ belediye başkanlığı yapan Tiryaki, "Efsane Başkan" olarak anılıyor.

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki

BAZI İLÇELERDE MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM

Mamak'ta da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın aday yapılacağı aktarıldı. Sincan'da Murat Ercan, Akyurt'da Hilal Ayık, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Evren'de Hüsamettin Ünsal, Güdül'de Muzaffer Yalçın, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan ve Kızılcahamam'da Süleyman Acar ile yola devam edileceği belirtildi.

Diğer ilçelerin ise, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.











