Gül Baba açılışa hazır

Gül Baba’nın hatırası bugün, Türk-Macar dostluğunun bir simgesi olarak yaşatılılıyor. Gül Baba’nın, 1541’de Kanuni Sultan Süleyman’ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor. Kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba’nın cenaze namazına bizzat katıldı. Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı