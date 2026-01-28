Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Günde 10 müşteri sınırı koymuşlardı: Bakanlık harekete geçti

Günde 10 müşteri sınırı koymuşlardı: Bakanlık harekete geçti

12:0328/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı.
Ticaret Bakanlığı.

İstanbul’da günde 10 kişiyle sınırlı rezervasyon sistemi uygulayan hamburgerci hakkında Ticaret Bakanlığı, “satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama” iddialarıyla 6502 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da günde yalnızca 10 kişiyi rezervasyonla kabul eden, koyduğu 'kurallarla' gündeme gelen hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir' ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.

#Ticaret Bakanlığı
#Müşteri
#Hamburger
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 28 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler