Günde 10 müşteri sınırı koymuşlardı: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da günde yalnızca 10 kişiyi rezervasyonla kabul eden, koyduğu 'kurallarla' gündeme gelen hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir' ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

