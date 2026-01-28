Günde 10 müşteri sınırı koymuşlardı: Bakanlık harekete geçti

İstanbul’da günde 10 kişiyle sınırlı rezervasyon sistemi uygulayan hamburgerci hakkında Ticaret Bakanlığı, “satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama” iddialarıyla 6502 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlattı.
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da günde yalnızca 10 kişiyi rezervasyonla kabul eden, koyduğu 'kurallarla' gündeme gelen hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir' ifadelerine yer verildi.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.
İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.
Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.