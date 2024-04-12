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Gündem Filistin: Partilerin bayramlaşma ziyaretlerinde Gazze mesaisi

Partilerin bayramlaşma ziyaretlerinin gündemi Gazze oldu. AK Parti, CHP, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve İYİ Parti ile bayramlaştı. CHP 15 parti ile bayramlaşırken MHP de AK Parti, CHP, DSP ve YRP heyetleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 04:09 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'le AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'le AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

Siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma ziyaretlerinin gündemi Gazze oldu. AK Parti, CHP, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi (YRP), BBP, DSP ve İYİ Parti ile bayramlaştı. CHP 15 parti ile bayramlaşırken MHP de AK Parti, CHP, DSP ve YRP heyetleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki heyet oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında karşılanan Demir, Filistin'deki zulmün bir an önce durdurulmasını istediklerini dile getirdi. AK Parti'yi ziyaret eden MHP heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Türkiye, dünyada en fazla yardımı yaparken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması kabul edilebilir bir durum değil” dedi.


CHP'DEN JET YAKITI ÇARPITMASI

AK Parti'nin CHP'yi ziyaretinde İsrail ile ticaret konusu gümdemdeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmının Türkiye’den sağlandığını iddia etti. AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert ise “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor. Çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor” dedi.


#politika
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#AK Parti
#CHP
#Filistin
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