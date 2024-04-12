Gündem Filistin: Partilerin bayramlaşma ziyaretlerinde Gazze mesaisi

Bağcılar Belediyesi tarafından bayramlarının öneminin çocuklara aşılanması amacıyla ‘Çocuk Bayramlaşması' programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İşin öznesinde çocuklar vardı. Çocuklara o eski Ramazanları yaşatma duygusu söz konusuydu. En son çocuklarla buluşmamızda bayramlaşmadan bahsettim. O ara eşim Nihal Hanımın da bir önerisiyle çocuklara özel bir bayramlaşma yapalım fikri ortaya çıktı. Orada da müjdemizi yaptık. Bugün de hem Hacivat Karagöz oyunlarımızla hem de konserimizde ve çok farklı etkinliklerimizle de çocuklarımızla özel bir bayramlaşma etkinliğinde buluştuk” diye konuştu.