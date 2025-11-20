Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 363 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 962 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.





Günlük bazda dün 955 bin 266 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 268 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.





Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile doğal gaz ve yüzde 15,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.





Türkiye, dün 8 bin 818 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 96 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.







