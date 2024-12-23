Günü gelince Kudüs de güvende olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde Suriye’deki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi. Suriye’nin yeni bir siyaset kulvarına girdiğine dikkat çeken Bahçeli, “Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Suriye’nin geleceğine karar verecek Suriyelilerdir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane, yapıcı ve destekleyici şekilde Türkiye’nin paylaşacağı pek çok tecrübesi olduğu da muhakkaktır. Suriye’nin demokrasiye intikaliyle birlikte uluslararası topluma entegre edilmesinde Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır” dedi.

ESED YARGILANMALI

Sednaya Hapishanesi’ndeki görüntülerin herkesin yüreğini titrettiğini kaydeden Bahçeli, “Yerin onlarca metre derinliğinde hücrelere kapatılan, ölüm preslerinde işkenceyle katledilen masumların hesabı katil Esed’den mutlaka sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey Adalet Divanı’nda cani Netanyahu ile birlikte yargılanmalıdır” diye konuştu.

TERÖRE YER YOK

Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikle Suriye toprakları bölücü terörden tamamen arındırılmalıdır. Suriye’de PKK/YPG’ye kesinlikle yer olmamalıdır. Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimiz ile bölücü terör örgütü arasında en ufak bir irtibat söz konusu değildir. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir.”

İSRAİL OSMANLI TOKADINI YER

“Filistin’de, Lübnan’da, Suriye’de kalıcı barış ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması konusunda, iç cephesini tahkim eden Türkiye’nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail’in korsan ve haydut yayılmacılığı durdurulmalıdır. Golan Tepeleri’nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Şam’a gözünü dikenin Tel Aviv’de, Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse de unutmamalıdır. Tarih bize diyor ki, Kudüs’ün ilk durağı Şam’dır. Şam güvendeyse günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır. Golan’da diş gösterenlerin, Şam’a parmak sallayanların azı dişini Kudüs’te sökmek sadece bir zaman meselesidir. Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır.”

Özgür Özel Esed’le kucaklaşsın

CHP’nin Suriye politikasının Baas menşeli olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Türkiye’nin karşısında mevzilenen CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiş, üstelik Esed’in kanlı mazisine bağlandığı netleşmiştir. CHP Genel Başkanı, Suriye’nin devrik zalimi Esed kaçtı kaçalı neredeyse karalar bağlamış, matemden gözlerinin feri sönmüştür. Kendisine tavsiyem, bu kadar üzülmemesi, bu kadar kendisini sıkıntıya sokmamasıdır, eğer yüreği varsa, muhabbet ve hürmeti bakiyse Moskova’ya saklı gizli giderek Esed’le kucaklaşması ve hasretini gidermesi mümkündür, önüne geçen de zannederim olmayacaktır. CHP Genel Başkanı mertlikten ve millilikten nasibini almayan yarım adamdır. Kallavi Özgür Bey’in başına yakışmıyor, eğer ne demek istediğimi merak ediyorsa, ki yeni bir şey öğrenirse sevinirim, Tanzimat dönemi sadrazamlarından Mehmet Emin Rauf Paşa’nın hayatını tetkik edebilir” dedi.







