Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil yön levhası direğine çarptı: 10 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil yön levhası direğine çarptı: 10 yaralı

18:145/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, otomobil ise yön levhası direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İ.A. (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, otomobil ise yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Sivas
#Trafik Kazası
#Köklüce
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6 Ekim resmî tatil mi, yarın okullar açık mı? Bankalar, devlet daireleri, kargolar, noter ve hastaneler açık mı? İşte tatil hakkında bilgiler