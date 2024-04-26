Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Steinmeier neden Türkiye'de?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 85'inci bölümünde "Steinmeier neden Türkiye'de?" başlığı ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretini masaya yatırdı.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümü yayınlandı. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırdığı programda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Savaşı zaferine değinildi. Osmanlı donanmasının zarar görmeden Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasının bozguna uğramasının altında büyük bir medeniyetin çıktığını ifade eden Kaynak, Barbaros Hayrettin Paşa'nın istihareye yattığını ve gördüğü rüya sonrasında limandan çıktığını belirtti. Limandan çıktıktan sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Doria'nın donanmasının arkasından esen rüzgarı gördüğünü ve leventlerine Ahzab suresinin dokuzuncu, Şura suresinin ise 33'üncü ayetlerine kağıtlara yazdırarak denize atmaları talimatı verdiğini ifade eden Kaynak, "Peşinden rüzgar duruyor. Kim Allah'ın ayetine karşı gelebilir. Kim Allah'a boyun eğmeyebilir. Rüzgar duruyor. Ve o rüzgar bizim arkamızdan gelmeye başlıyor. Tarih mucizelerle doludur. Gerçekten yolunda bulunanlara. Gerçekten boşu boşuna bir heves uğruna değil Hak için mücadele edenlere." dedi.
Hafıza bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, Türkiye düşmanlarına karşı ülkenin değerlerine sahip çıkılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'de yaşanılıyorsa Türkiye'nin savunulması gerektiğini, eğer başka ülke savunulacaksa o kişinin söz konusu ülkeye gitmesi gerektiğini belirten Kaynak, "Bu ülkenin kendi değerlerine sahip insanlara ihtiyacı var." dedi.
Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'nın 76'ncı bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik "dil ve din" konusu masaya yatırdı. 'Aidiyeti olan bir çocuğun yetişmesi' gerektiğini vurgulayan Çelik'e, Kaynak, "Onun için birinci sıraya dili koyduk. İkincisi dindir. Din medeniyetin aslıdır. Ve dille birleştiğinde anlam ifade eder. Çünkü din, dili biçime sokar" sözleriyle destek verdi. Ersin Çelik'in "dil yaşar, din yaşatır" sözünü "Herkes düşündüğü inanç sistemine göre dilini kullanır." ifadesiyle karşılık veren Kaynak, "Dille dinin ilişkisi birebirdir. Literatürü kaybettiğin anda kendi ülkenin içerisinde yabancılaşırsın." dedi.