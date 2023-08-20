Hafriyat kamyonu kâbusu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) vurdumduymazlığı yüzünden hafriyat kamyonları çevreyi kirletiyor. AK Parti döneminde İBB'nin sıkı denetimleri ve uyguladığı caydırıcı cezalar sayesinde hafriyat kamyonları düzene girmişti. Yönetim CHP'ye geçtikten sonra İBB'ye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki denetimler yetersiz kaldı.

YOLLAR ÇAMUR İÇİNDE

Hafriyat kamyonlarından dökülen toprak, şehrin merkezindeki ana arterlerde yolu çamura buluyor. Özellikle Halkalı, Başakşehir ve Arnavutköy’de ana arterler ve bağlantı yolları çamurla kaplandı. Asfalta yapışan çamur, yağışlı havalarda yolu kayganlaştırıp trafik kazalarına neden oluyor.

KAÇAK DÖKÜM YAPIYORLAR

Denetimsizliğin göze çarptığı bir diğer husus ise yol kenarlarına gelişigüzel dökülen hafriyat atıkları. Hafriyat kamyonları kavşak ve banketlere kaçak döküm yapmaya başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki bağlantı kavşağında yolun sol banketi hafriyatla dolu.

HER YER TOZ DUMAN

Hafriyat kamyonlarının neden olduğu pis hava da insan sağlığını tehdit ediyor. Kamyonların geçtiği güzergahlarda adeta tozdan göz gözü görmüyor. Kamyonların neden olduğu toz bulutu görüş mesafesini sıfıra indirirken, şehrin havasını da boğuyor.

İSFALT ve İSPARK greve hazırlanıyor

İBB iştiraklerinden İSPARK, İSFALT ve İETT ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde halen anlaşma sağlanamadı. AĞAÇ A.Ş ve İSTAÇ’tan sonra İSFALT ve İSPARK çalışanları da greve hazırlanıyor. Gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendiren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendika ve belediye arasındaki görüşmelerin 3 aydır sürdüğü bilgisini verdi. Arabuluculuk sürecinin sona erdiğini, arabulucu raporu hazırlanana kadar görüşmelerde ilerleme sağlanmazsa grev kararı alacaklarını söyleyen Ersoy şunları kaydetti: “Normalde bugüne kadar ücret teklifinin verilmesi lazımdı fakat İBB yönetimi 3 şirket için herhangi bir teklifte dahi bulunmadı. Bir geç kalınmışlık var. Talebimiz 10 binden fazla işçi arkadaşımızın insanca yaşayabileceği bir ücret zammı. Arabulucu raporu bize ulaştıktan sonra 1 hafta içinde grev kararı almak zorundayız. Hedefimiz sözleşmeyi masada bitirmek.”







