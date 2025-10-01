Hafriyatta yolsuzluğa 22 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 22 şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu olduğu soruşturma kapsamında, hafriyat yolsuzluğuyla ilgili 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., Antalyaspor Hafriyat’ın ortağı B.Ö., iş insanları R.K. ve R.S.’nin de bulunduğu şüphelilerin tamamı yakalandı. Polis ekipleri ismi "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de stadın altındaki bir ofiste faaliyet yürüten Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama gerçekleştirdi. Ofisin kapısı polis eşliğinde çilingirle açıldı. Antalyaspor A.Ş., hafriyat dosyası olarak bilinen konu çerçevesinde yapılan operasyonun, futbol takımını bünyesinde bulunduran Antalyaspor A.Ş. ile ilgisi bulunmadığını açıkladı.