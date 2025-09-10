Yeni Şafak
Haftada dört gün mesai iddiasına DMM'den yalanlama: Pilot uygulamaya açıklık getirildi

19:37 10/09/2025, Çarşamba
IHA
DMM, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.
DMM, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddialarını yalanladı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade eden DMM, OVP’de yer alan ’İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır’ ifadesinin dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yönelik olduğunu kaydetti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından "Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Spesifik bir uygulama gündemde değil"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ’Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği’ şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP’de yer alan ’İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır’ ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir. Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.



