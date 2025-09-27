Hakkari merkezli bahis operasyonu 7 tutuklama

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, TCK 220 (Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma) ve TCK 282 (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 Eylül 2025 günü Hakkâri merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Tekirdağ ve Van illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.