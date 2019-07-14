Hakkari'de 3 askerimiz şehit düştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın Türkiye düşmanı biri olduğunu belirterek, "Böyle bir zatın, senatoya getirmiş olduğu bu tehdit, Türkiye ile ABD ilişkilerini adeta bozmaya yönelik hesapsız bir tehdittir. Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir." dedi.