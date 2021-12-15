Gündem Hakkımızıhelal etmiyoruz Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı
ANKARA

Hakkımızı helal etmiyoruz: Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’li Yaşar Neslihanoğlu, AK Partili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a “28 Şubat’ta kaç yaşındaydın” diye sordu. Anne ve ablasına yapılanları anlatan Ayık, CHP’nin helalleşme çıkışına “Hakkımızı helal etmiyoruz!” cevabını verdi.

Abone Ol Google News
Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Hakkımızı helal etmiyoruz: ​Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı
Hilal Ayık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” atağı, 28 Şubat döneminde yaşananları gündeme getirdi. 28 Şubat zulmüne kör olan CHP, o dönem neler yaşandığını belediye meclis toplantısında öğrendi.

Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
OYNAT 00:37
Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu. En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, 'Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’nun “28 Şubat süreci deyip duruyorsunuz. Siz o dönem kaç yaşındaydınız? Ne yaşadınız ki sürekli dilinizde? Ne biliyorsunuz?” diye sorduğu AK Partili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çok sert cevap verdi. “28 Şubat sürecinde 13 yaşındaydım” diyen Ayık, o günleri şöyle anlattı:

ABLAM OKULDAN, ANNEM OTOBÜSTEN ATILDI

  • “Annem otobüslere alınmayıp başörtülü diye otobüsten atıldı. Türkiye dereceli ablam, imam hatip lisesinden, milli güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldı. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendi, kapatmak zorunda kaldı. Merve Kavakçı yaşında da olabilirdim. O günü sadece başörtüsü zulmüyle kıyaslayamazsınız. O gün nice insanlar etkilendi o süreçten. Konuyu helalleşme adı altında siz açtınız. Helalleşmeyi dile getiriyorsanız, biz hakkımızı helal etmiyoruz.”

NUR SERTER’İ MİLLETVEKİLİ YAPTINIZ

“28 Şubat’ta CHP iktidar da mı? Yönetimde kim vardı? Askeri bürokrasinin o dönem yapmış olduklarını nasıl olur da CHP’ye yüklersiniz?” diye çıkışan CHP Mamak Belediye Meclis Üyesi Haydar Demir’i ise AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Mümin Altınışık susturdu:

  • “Bu helalleşmede bir samimiyet aramak gerek. CHP, 28 Şubat sürecinde ikna odalarını kurup başörtülüleri tehdit eden Nur Serter’i milletvekili yaptı mı, yapmadı mı? ‘Sen bunu iyi yaptın, kapılardan attın. Biz de seni bu ülkede milletvekili yapıyoruz’ diyen CHP’dir.”

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
NASA kaçıranlar için müjde verdi

NASA kaçıranlar için müjde verdi

​Geminid meteor yağmuru görsel şölen yaşatıyor.
10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

​Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti.
Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNETe konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır

Muslera'nın <br>yerine sürpriz plan

Muslera'nın
yerine sürpriz plan

​G.Saray yabancı bir kaleci transfer edebilir.

Öğrencilerin beklediği haber geldi

Öğrencilerin beklediği haber geldi

​Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı.
Brezilyalılar <br>yeni takımını bile açıkladı

Brezilyalılar
yeni takımını bile açıkladı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.