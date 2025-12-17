Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

17:0117/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Erzurum’da hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; 15 Aralık 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilirken, tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.




#Erzurum
#gözaltı
#Palandöken
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?