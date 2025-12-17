Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; 15 Aralık 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.