Haliç pis kokuyor

Haliç, ihmal ve vizyonsuzluk nedeniyle yeniden kirlilik tehdidi altında. Pis koku nedeniyle çevresinden geçenleri rahatsız eden Altın Boynuz adeta can çekişiyor. Ortaya çıkan tablo, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çevre politikalarının slogandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. AK Parti döneminde uzun vadeli vizyonla ayağa kaldırılan Haliç kaderine terk edildi. İBB Meclisi’nin AK Partili Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Üyesi Özlem Erol, Haliç’teki çevre felaketini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Yıllarca büyük emek verilerek temizlenen Haliç’te dipte biriken çamurun çekilmesi, arıtılması ve sistematik şekilde yönetilmesinin planlandığını anlatan Erol, “2019’dan sonra CHP yönetimi bu projeleri ya durdurdu ya da rafa kaldırdı” dedi. Erol, “Haliç’in kaderini değiştirecek en kritik proje olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi iptal edildi. Bu iptal, kamuoyuna ‘temel atmama’ töreniyle duyuruldu. İmamoğlu, Haliç Çamur Susuzlaştırma Tesisi’ni de iptal etti. Bu tesis Haliç’in sürdürülebilir temizliği için hayatiydi” diye konuştu.