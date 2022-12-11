Halime Hatun böyle daha güzel

Van’ın, Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Selçuklu eseri Halime Hatun Kümbeti rahata kavuştu. Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden Selçuklu Mezarlığı ve yanındaki Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335’te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına 2007 yılında inşa edilen liseye ait 4 katlı yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdi. Halime Hatun Kümbeti’nin siluetini bozan ve Van depremlerinde hasar gördüğü için uzun süredir kullanılmayan bina için ağustos ayında yıkım kararı çıktı. Kararın ardından geçen günlerde bina, iş makineleriyle yıkıldı.

OLUMSUZ ETKİLİYORDU

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, “Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden olmaktaydı. Bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlarımız vardı. Ve yurdun yıkımı için karar alındı ve yıkımına başlandı. Toplumda ciddi anlamda memnuniyet oluşturdu. Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun Kümbeti’nin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

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Her yıl 700 bin insan geliyor

Gevaş ilçesinin turizm lokasyonu açısından etkili bir noktada olduğunu dile getiren başkan Sezer, şunları söyledi: “Bir yandan Halime Hatun Kümbeti, bir yandan Akdamar Adası ve bir yandan da ilçenin değişik notlarında bulunan tarihi eserler, ilçemizi turistlerin uğrak mekanı haline dönüştürmüştür. Her yıl 700 bin civarında insan ilçemizi ziyaret etmektedir. em mezarlıktaki restorasyon çalışmaları hem de ve yurt binasının yıktırılması ziyaretçilerin olumlu tepkilerini almaktadır.”

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