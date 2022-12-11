Gündem Halime Hatun böyle daha güzel
YEREL GÜNDEM

Halime Hatun böyle daha güzel

Van’da 700 yıllık Selçuklu eseri Halime Hatun Kümbeti’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki çeken yurt binası yıkıldı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, “Yıkım herkesi mutlu etti” ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Halime Hatun böyle daha güzel
Halime Hatun Kümbeti

Van’ın, Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Selçuklu eseri Halime Hatun Kümbeti rahata kavuştu. Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden Selçuklu Mezarlığı ve yanındaki Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335’te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına 2007 yılında inşa edilen liseye ait 4 katlı yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdi. Halime Hatun Kümbeti’nin siluetini bozan ve Van depremlerinde hasar gördüğü için uzun süredir kullanılmayan bina için ağustos ayında yıkım kararı çıktı. Kararın ardından geçen günlerde bina, iş makineleriyle yıkıldı.

OLUMSUZ ETKİLİYORDU

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, “Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden olmaktaydı. Bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlarımız vardı. Ve yurdun yıkımı için karar alındı ve yıkımına başlandı. Toplumda ciddi anlamda memnuniyet oluşturdu. Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun Kümbeti’nin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Her yıl 700 bin insan geliyor

Gevaş ilçesinin turizm lokasyonu açısından etkili bir noktada olduğunu dile getiren başkan Sezer, şunları söyledi: “Bir yandan Halime Hatun Kümbeti, bir yandan Akdamar Adası ve bir yandan da ilçenin değişik notlarında bulunan tarihi eserler, ilçemizi turistlerin uğrak mekanı haline dönüştürmüştür. Her yıl 700 bin civarında insan ilçemizi ziyaret etmektedir. em mezarlıktaki restorasyon çalışmaları hem de ve yurt binasının yıktırılması ziyaretçilerin olumlu tepkilerini almaktadır.”

Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik
GÜNDEM
Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik

900 adımda 900 yıllık tarih
GÜNDEM
900 adımda 900 yıllık tarih
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Fransa yarı finalde

Fransa yarı finalde

​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yakında ilan edeceğiz diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Valilik açıklama yaptı: ​Kısıtlı alanlara veriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

'Gerekirse altyapıdan <br>oyuncu alacağım'

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da
Hayat

Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da

Çay kültürümüz artık UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki yerini aldı. Günlük hayatımızda hayli geniş bir yer tutan çay, edebiyat ve sanatta da kendini güçlü şekilde gösteriyor.
Kendi adıma son kez destek istiyorum
Gündem

Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin sembolü Samsun’dan siyasi yürüyüşüne ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Erdoğan, “İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
Gündem

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında kavga çıktı. HDP’liler Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Soylu da, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.