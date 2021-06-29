Gündem Hatayda gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1i boğuldu
HATAY

Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu. Üç kişi ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Hatay haberleri: Gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1i boğuldu
Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Adalar Mahallesi'nde 3 arkadaşıyla Gölbaşı Gölü kenarına pikniğe giden Birol Bilgin, arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı.

AFAD ekipleri boğulan gencin cansız bedenine ulaştı

Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan sürücünün serbest kalması isyan ettirdi: Bu bir trafik cinayeti!
HAYAT
Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan sürücünün serbest kalması isyan ettirdi: Bu bir trafik cinayeti!

Sivas'ta çocuk şoför dehşeti: Anne ile 2 çocuğu yaralandı
GÜNDEM
Sivas'ta çocuk şoför dehşeti: Anne ile 2 çocuğu yaralandı

Abone Ol Google News
EURO 2020de final gibi maç

EURO 2020'de final gibi maç

​Son 16 tur mücadelesinin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Fedakar çiftten aşı çağrısı

Fedakar çiftten
aşı çağrısı

Doktor izinli gününde hemşire eşine yardım etti.
Vaka sayıları arttı

​Bakanlık, kritik tabloyu paylaştı.

​Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

​"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez."

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi olacak.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.