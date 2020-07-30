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Gündem Hatayda tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi
HATAY TÜRKİYE

Hatay haberleri: Hatay'da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Hatay'da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi. Kentte Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı: Salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmamalı
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Sağlık Bakanı Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı: Salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmamalı

  • Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin bir gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs önlemlerini anlattı: El öpmek yok
OYNAT 06:40
Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs önlemlerini anlattı: El öpmek yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. Koca, 'Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın' dedi.


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