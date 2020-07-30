Hatay'da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Hayat

Murat Kekilli, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" eserini besteleyerek müzikseverlerle buluşturdu

Bugüne kadar imza attığı başarılı çalışmalarıya büyük bir hayran kitlesine ulaşan besteci ve rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" eserini besteleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu. Murat Kekilli "Bu şiirin de insan kalbine dokunan tesiri olan muhteşem bir yanı vardı. Biz insanımızın sevdiği ve yazdıklarından etkilendiği bir ustanın eserini müzikle harmanladık ve bizim kalbimize dokundu" ifadelerini kullandı.