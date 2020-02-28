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HATAY

Hatay Valisi Doğan: Yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıklarken "Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İdlib’de yaralanan askerlerin tedavileri devam ediyor.
İdlib’de yaralanan askerlerin tedavileri devam ediyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

YARALI ASKERLERİMİZİN DURUMU İYİ

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

  • "Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun."

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