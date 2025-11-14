Yeni Şafak
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altında

16:3714/11/2025, Cuma
AA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle etkisini yitirdi.

Hatay'ın Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Ekiplerin havanın aydınlanmasıyla da devam ettirdiği çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede başlatılan soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Kaymakam Fatih Eroğlu, yangın bölgesine giderek, Arsuz Orman İşletme Şefi Ahmet Yasir Evleksiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arsuz'da ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale başlatılmıştı.



