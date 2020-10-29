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POLİTİKA

Hatay’da DHKP-C operasyonu: TİP Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı dahil 16 kişi gözaltında

Hatay'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın danışmanının da bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
TİP Milletvekili Barış Atay
TİP Milletvekili Barış Atay

Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Barış Atay'ın danışmanı da gözaltında

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın danışmanı Şahin Kışlakçı’nın da bulunduğu öğrenildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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