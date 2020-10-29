Hatay’da DHKP-C operasyonu: TİP Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı dahil 16 kişi gözaltında

Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Barış Atay'ın danışmanı da gözaltında
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın danışmanı Şahin Kışlakçı’nın da bulunduğu öğrenildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.