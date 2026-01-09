Hatay'da durdurulan araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı: Üç kişi gözaltına alındı

İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi.