Hatay'da durdurulan araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı: Üç kişi gözaltına alındı

DHA
100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar ele geçirildi.
100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki üç kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi.

Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.




