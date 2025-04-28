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Hatay'da feci olay: Beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı

Hatay'da feci olay: Beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı

23:4928/04/2025, Pazartesi
AA
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Hatay'da beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı.
Hatay'da beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu D.A, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

Düştüğü yerde beline demir saplanan çocuk yaralandı.

D.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Kız çocuğunun beline saplanan demir, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

D.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.



#Antakya
#beline demir saplanan çocuk
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