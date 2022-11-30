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HATAY

Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 117 şüphelinin tamamının yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayda uyuşturucuya yönelik Kökünü Kurutma operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bin. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı son 5 yılda 270'e kadar düştü.

Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

Sabah 05.00'te arkadaşlarımızı sevk ettik. 441 ekip 1934 personel, 26 narkotik köpeğin bulunduğu 99 adrese koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin yakalandı.

5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

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