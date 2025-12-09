Hava almak için evden çıkan genç sırra kadem bastı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Berat’ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.