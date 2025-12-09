Yeni Şafak
Hava almak için evden çıkan genç sırra kadem bastı

21:499/12/2025, Salı
IHA
19 yaşındaki Berat Yavuz pazar gününden bu yana kayıp.
Bursa'da pazar günü annesine hava almak istediğini söyleyerek evden ayrılan 19 yaşındaki gençten üç gündür haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı sonucu harekete geçen emniyet ekipleri genci bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Bursa’da yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Berat’ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112’ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi.



