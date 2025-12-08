Bursa’da yangın paniği: Kapalı otoparkta bulunan araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Tepecik Sokak’taki bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Aracın elektrik aksamından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını gören site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilin sahibi Gökhan Korkmaz’ın (45) misafir olarak siteye geldiği ve şehir dışına çıkmak için hazırlandığı, bu nedenle kısa süre sonra yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.