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Üç il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Üç il için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

10:3821/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ulaşımda aksamalar için uyarı yapıldı.
Ulaşımda aksamalar için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 3 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre gülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



'Sarı' kodlu uyarı

"Sarı" kodlu uyarı yapılan Samsun, Ordu ve Giresun'da beklenen yağışların iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.


Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



#Hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#sağanak

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